"Van Halen: 5150" erscheint als "Expanded Edition" mit Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

09.02.2026 Karsten Serck

Rhino/Warner Music veröffentlicht "Van Halen: 5150" als "Expanded Edition" mit drei CDs, zwei LPs und einer Blu-ray Disc. Das Set enthält das remasterte Studio-Album aus dem Jahr 1986 mit zusätzlichen Single Edits, Extended Versions, B-Seiten und einer bislang unveröffentlichten Live-Aufnahme. Auf der Blu-ray Disc sind als HD-Premiere "Live Without a Net" und Musik-Videos von "Dreams" und "Why Can't This Be Love" enthalten. Die "Expanded Edition" wird auch als einfache Doppel-CD und Doppel-LP angeboten.

Der Verkaufsstart ist für den 27.03.2025 geplant.

Voraussichtlich im Frühjahr erscheint außerdem "1984" als SACD und "UltraDisc One-Step" Vinyl-Edition von Mobile Fidelity.

