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Sony zieht sich aus dem Blu-ray Disc-Recorder-Geschäft zurück

Sony hat in Japan offiziell den Ausstieg aus dem Markt für Blu-ray Disc-Recorder angekündigt. In einer kurzen Mitteilung des Unternehmens heisst es:

Ab Februar 2026 stellen wir die Auslieferung aller Blu-ray-Disc-Recorder ein. Es wird keine Nachfolgemodelle geben.

Das angekündigte Produktionsende bezieht sich ausschließlich auf Aufnahmegeräte. Das Produktsortiment auf der deutschen Sony-Website erwähnt bereits keinen einzelnen Blu-ray Disc-Recorder mehr. Lediglich ein Ultra HD Blu-ray-Player (UBP-X700) und ein Blu-ray Disc-Player (BDP-S1700) werden derzeit noch offiziell in Deutschland von Sony angeboten.