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"Detektiv Rockford - Anruf genügt" Komplettbox erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

NSM veröffentlicht "Detektiv Rockford - Anruf genügt" (The Rockford Files) als Komplett-Edition auf Blu-ray Disc. Das 28 Blu-ray Disc-Boxset mit allen sechs Staffeln der Krimi-Serie mit James Garner erscheint am 27.06.2025. Alle Episoden werden erstmals ungekürzt mit deutschem und englischem 2.0-Ton präsentiert. Da es keine vollständigen deutsche Synchronfassungen der bislang gekürzten US-Fassungen gibt laufen die entsprechenden Passagen im Originalton mit deutschen Untertiteln.

Update: Die Veröffentlichung wurde bereits mehrfach verschoben. Laut aktuellen Handelsinformation soll das Boxset voraussichtlich ab dem 27.02.2026 erhältlich sein.

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