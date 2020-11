News

Universal verschiebt alle Kinostarts aufs nächste Jahr

Universal hat alle bislang noch für 2020 geplanten Kinofilme auf das kommende Jahr verschoben. Die ersten Neustarts sind jetzt erst wieder ab Januar angesetzt:

Freaky 14.01.2021

Die Croods - Alles auf Anfang 28.01.2021

Promising Young Woman 04.02.2021

Bei anderen Studios sieht es nicht viel anders aus. In diesem Jahr sind kaum noch große neue Kino-Filme geplant. Warner hält zumindest bislang noch an einem "Wonder Woman 1984"-Kinostart am 23.12.2020 fest und wird den Film in den USA parallel auch beim Streaming-Dienst HBO Max ohne Aufpreis anbieten.

