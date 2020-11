News

Warner: Internationaler "Wonder Woman 1984"-Kinostart bereits eine Woche vor den USA

Warner hat für "Wonder Woman 1984" neue internationale Kinostart-Termine bekannt gegeben. Während der zweite "Wonder Woman"-Film mit Gal Gadot in den USA am 25.12.2020 in den Kinos starten und zeitgleich auch beim Streaming-Dienst HBO Max zu sehen sein wird, erfolgt der internationale Kinostart in vielen Ländern bereits eine Woche früher.

So soll "Wonder Woman 1984" z.B. in England, Frankreich und der Schweiz schon ab dem 16.12.2020 zu sehen sein während Warner in Deutschland und Österreich aktuell weiterhin den Start für den 23.12. plant.

Ob zu diesem Zeitpunkt die Kinos in Deutschland wieder geöffnet sein werden, hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den politischen Entscheidungen von Bundes- und Länderregierungen in den nächsten Wochen ab. Bislang zumindest sieht es aber so aus, als ob Warner den parallelen Streaming-Start von "Wonder Woman 1984" nur für die USA planen würde.

In einigen Ländern wie Polen in Italien ist der Kinostart von "Wonder Woman 1984" sogar erst für Ende Januar 2021 geplant.

