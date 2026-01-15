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ULTIMA 40 Surround + DENON X3800H-Bundle und 0% Finanzierung bei Lautsprecher Teufel

Bei Lautsprecher Teufel gibt es im "Winter-Sale" wieder zahlreiche Angebote und interessante Bundles, zum reduzierten Preis. So gibt es z.B. ein Set bestehend aus ULTIMA 40 Surround + den DENON X3800H AV-Receiver für 2.199,99 EUR. Zudem bietet Teufel eine 0% PayPal-Finanzierung an.

Alles Angebote gibt es hier: teufel.de

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