NAD C 3030 und C 3030 S: Neue Verstärker in ikonischem Retro-Design

Bildquelle: NAD

Mit den Geräten C 3030 und C 3030 S kündigt NAD zwei neue Stereo-Verstärker an, bei denen erneut klassisches Retro-Design auf modernste HiFi-Technologie trifft. Zeitgemäße Funktionalität und hohe Performance im klassischen Look für Musikliebhaber, das steht im Fokus bei den Neuzugängen. Die Modelle sind grundsätzlich in ihrem Aufbau und der Optik weitgehend identisch, das "S" im Namen verrät die integrierten Streaming-Möglichkeiten im C 3030 S. Inspiriert sind beide vom legendären NAD 3030 aus den 1970er-Jahren und mit dunkler Frontplatte, beleuchteten VU-Metern und haptisch angenehmen Drucktasten. Trotz des Tributes an den ikonischen Vorgänger passt das kompakte Design mit nur 36,5cm Breite sehr gut in moderne Wohnumgebungen.

Rückseite des C 3030 S

Für kraftvollen Antrieb sorgt die bewährte HybridDigital-Verstärkertechnologie von NAD. Hier wird eine Dauerleistung von 50 Watt pro Kanal und eine dynamische Leistung von 100 Watt pro Kanal geboten. Der C 3030 ist ein klassischer Stereo-Vollverstärker. Beim C 3030 S kommt ein BluOS-Modul hinzu und unterstützt die umfangreiche, von uns stets über Gebühr gelobte, Multiroom- und Streaming-Plattform. An Verstärker und Streaming-Verstärker kann man, dank lt. NAD hochwertiger Phonostufe, Plattenspieler mit MM-Tonabnehmer anschließen, auch HDMI eaRC ist integriert und Bluetooth samt aptX HD-Unterstützung ist ebenfalls an Bord. Außerdem gibt es analoge und digitale Eingänge für weitere Quellgeräte. Auch ein Subwoofer-Ausgang mit optionalem 80Hz-Hochpassfilter ist vorhanden.

Die neuen Verstärker werden zu folgenden Preisen im autorisierten Fachhandel erhältlich sein:

NAD C3030: 999 Euro (ab März 2026)

NAD C3030 S: 1.299 Euro (ab Juni 2026)

Wichtigste Merkmale auf einen Blick (aus der Pressemitteilung):

Leistung: 2 x 50 Watt an 8 Ohm (Hypex UcD HybridDigital™ Verstärkung)

Design: Retro-Gehäuse mit VU-Metern und klassischem NAD-Logo

Streaming: BluOS™ Wireless Multi-Room Plattform (nur C 3030S)

Anschlüsse: HDMI eARC, Phono (MM), Line-In, Optischer Digitaleingang

Bluetooth: Unterstützung für aptX™ HD

Zubehör: Fernbedienung, BT- und WLAN-Antennen im Lieferumfang enthalten

Abmessungen: 365 x 329 x 129 mm

