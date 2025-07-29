News
tvOS 18.6 für Apple TV 4K veröffentlicht
30.07.2025 (Karsten Serck)
Apple hat tvOS 18.6 für Apple TV 4K und Apple TV HD veröffentlicht. Die Änderungen werden im offiziellen Changelog dokumentiert, welches lediglich Performance & Stabilitätsverbesserungen aber keine neuen Funktionen erwähnt.
Die letzten größeren Veränderungen wurden mit tvOS 18.2 eingeführt, darunter auch der 21:9-Modus für Projektoren und Monitore. Im Herbst soll tvOS 26 mit der neuen "Liquid Glass"-Optik erscheinen.
