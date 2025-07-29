Bis zu 70% Rabatt auf Einzelstücke und Ausstellungsware bei HifiPilot

News

Bildquelle: HifiPilot

Der HiFi-Direktvertrieb HifiPilot zieht um und räumt daher den Showroom! Zahlreiche Einzelstücke, Restposten und Ausstellungsgeräte aus dem bisherigen Showroom müssen daher weichen und werden zu besonders günstigen Konditionen angeboten. Bis zu 70% Rabatt sind hier auf Lautsprecher, Verstärker und Zubehörartikel möglich - viele davon als Einzelstücke oder in stark begrenzter Stückzahl.

Daher findet am aktuellen Firmensitz in der Höhenstr. 7 in 75239 Eisingen ein einmaliger Vor-Ort-Abverkauf statt. Ausschließlich vor Ort kann man am 01.08. und am 08.08. von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr die Geräte erwerben. Da es sich um Ausstellungsware handelt, besteht kein Widerrufsrecht.

Was?

Wann und Wo?

HifiPilot

Höhenstr. 7, 75239 Eisingen

Am 01. August und 08. August von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr

