Die Amazon Prime Video-Highlights im August

Amazon Prime Video präsentiert in den nächsten Wochen u.a. die folgenden neuen Serien und Filme:

Neue Serien & Staffeln

Cruel Summer - Staffel 1 ab 6. August

Modern Love - Staffel 2 ab 13. August

Nine Perfect Strangers – Staffel 1 ab 20. August

Kevin Can F**K Himself – Staffel 1 ab 27. August



Neue Specials



Borat's American Lockdown & Debunking Borat ab 13. August

Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor Of Stable Containing Editing Machine ab 13. August

Neue Filme

EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME ab 13. August

Jay And Silent Bob Reboot ab 2. August

Balkan Line ab 4. August

Alone - Du kannst nicht entkommen ab 5.August

Infamous ab 9. August

Heroes ab 11. August

The Tiger Mafia ab 14. August

Shadow In The Cloud ab 16. August

Black Christmas ab 23. August

Unsane - Ausgeliefert ab 26. August

Marienne & Leonard: Words Of Love ab 27. August

Batman Begins ab 31. August

Batman V Superman: Dawn Of Justice ab 13. August

The Dark Knight ab 31. August

The Dark Knight Rises ab 31. August

Der seltsame Fall des Benjamin Button ab 30. August

50 Erste Dates ab 3. August

Ted 2 ab 25. August

Straight Outta Compton ab 3. August

Catch Me If You Can ab 7. August

Drachenzähmen leicht gemacht 2 ab 11. August

The Danish Girl ab 20. August

Kong: Skull Island ab 21. August

Charlie und die Schokoladenfabrik ab 24. August

Godzilla ab 21. August

Blues Brothers 2000 ab 22. August

Mississippi Burning - Die Wurzel des Hasses ab 2. August

Infection ab 1. August

Alibi.com ab 3. August

Das Ende - Assault on Precinct 13 ab 4. August

Das Haus der Krokodile ab 5. August

Verachtung ab 6. August

Schändung ab 6. August

Erbarmen ab 6. August

Erlösung ab 6. August

Elizabeth: Das goldene Königreich ab 7. August

Terminator Genisys ab 8. August

The Jacket ab 9. August

Men in Black ab 10. August

Wild Child - Erstklassig Zickig ab 12. August

So ist das Leben - Life Itself ab 13. August

The Invasion ab 14. August

Tremors - Im Land der Raketenwürmer ab 15. August

Ready Player One ab 16. August

Zum Glück geküsst ab 17. August

Bigfoot Junior ab 17. August

The Queen of Spain - Die Königin von Spanien ab 18. August

Killer’s Bodyguard ab 19. August

Wettkampf der Tiere - Daisy Quokkas großes Abenteuer ab 23. August

15:17 To Paris ab 23. August

