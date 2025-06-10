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Apple kündigt tvOS 26 für Apple TV 4K an

Apple hat im Rahmen seiner WWDC-Keynote neue Betriebssysteme für die meisten Geräte angekündigt. Die Optik wird vereinheitlicht und tvOS 26 soll eine ähnliche "Liquid Glass"-Optik erhalten wie die kommenden OS-Updates für Mac und das iPhone. Das neue Design erhält aber nicht beim Apple TV 4K der ersten Generation Einzug sondern erfordert mindestens ein Apple TV 4K-Modell der 2. Generation aus dem Jahr 2021. Für die neue "Apple Music Sing"-Funktion ist mindestens ein Apple TV 4K der 3. Generation erforderlich.

Zu den weiteren Neuheiten von tvOS 26 gehören u.a. ein einfacherer Wechsel zwischen verschiedenen Nutzer-Profilen und eine einheiliche Log-In-Funktion für Apps, die den Zugriff auf Streaming-Angebote auf mehreren Geräten vereinfachen soll. Außerdem gibt es mehr Vorauswahlmöglichkeiten für Bildschirmschoner inklusive neuer Motive aus Indien und AirPlay-Lautsprecher sollen dauerhaft für die primäre Tonausgabe aktiviert werden können.

tvOS 26 soll voraussichtlich im Herbst 2025 erscheinen. Für Entwickler steht bereits eine erste Vorabversion zur Verfügung und die erste Version für Beta-Tester soll im Verlauf des Juli erscheinen.

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