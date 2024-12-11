tvOS 18.2 mit 21:9-Modus für Apple TV 4K veröffentlicht
Apple hat tvOS 18.2 für Apple TV 4K und Apple TV HD veröffentlicht. Das Update bietet laut dem offiziellen Changelog die folgenden Neuheiten:
Bildschirmschoner
Snoopy und Woodstock übernehmen den Bildschirm mit entzückenden Animationen, die sich an den Tag, das Wetter und die Feiertage anpassen.
Verfügbar auf Apple TV 4K (2. Generation und neuer).
Dialog Verbessern
HomePod (2. Generation) Unterstützung, um Sprache mit Echtzeit-Audioverarbeitung und maschinellem Lernen klarer zu hören.
Verfügbar auf Apple TV 4K (2. Generation und neuer).
Filmwiedergabe auf kompatiblen Projektoren und Displays
Die Unterstützung von 21:9 und anderen Kinoformat-Seitenverhältnissen verbessert das Heimkinoerlebnis beim Ansehen von Filmen und Sendungen.
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