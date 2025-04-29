"Timecop" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
StudioCanal veröffentlicht "Timecop" auf Ultra HD Blu-ray. Der Jean-Claude van Damme SciFi-Action-Klassiker von Peter Hyams aus dem Jahr 1994 erscheint am 24.07.2025 als Ultra HD Blu-ray im Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Bonus-Material wurde bislang nicht angekündigt.
Außerdem erscheinen die van Damme-Filme "Harte Ziele" und "Cyborg" am 10.07.2025 noch einmal als Neuauflage:
Timecop - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
Bild: 2,40:1
Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)
