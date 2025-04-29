News

"Timecop" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

29.04.2025 (Karsten Serck)

StudioCanal veröffentlicht "Timecop" auf Ultra HD Blu-ray. Der Jean-Claude van Damme SciFi-Action-Klassiker von Peter Hyams aus dem Jahr 1994 erscheint am 24.07.2025 als Ultra HD Blu-ray im Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Bonus-Material wurde bislang nicht angekündigt.

Außerdem erscheinen die van Damme-Filme "Harte Ziele" und "Cyborg" am 10.07.2025 noch einmal als Neuauflage:

Timecop - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]

Bild: 2,40:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Anzeige

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK