Amazon: "3 Ultra HD Blu-rays für 50 EUR" und "Kult-Filme" im Angebot
23.02.2026 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon hat zwei neue Aktionen mit Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs gestartet. Im Angebot sind hunderte Kino-Filme auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc von Plaion Pictures, Warner, Sony, Universal und StudioCanal:
- 3 Ultra HD Blu-rays für 50 EUR (bis 08.03.)
- Kult und Klassiker - Legendäre Filme im Angebot (bis 08.03.)
