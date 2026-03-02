News
"Speed Racer" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
02.03.2026 (Karsten Serck)
Warner veröffentlicht "Speed Racer" auf Ultra HD Blu-ray. Der Action-Thriller von Andy und Larry Wachowski mit Emile Hirsch, Christina Ricci, John Goodman und Susan Sarandon erscheint am 28.05.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray wird mit Dolby Digital 5.1 und Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind mehrere Featurettes geplant.
- Speed Racer - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Speed Racer - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
Speed Racer - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
