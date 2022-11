News

"Thriller - Ein unbarmherziger Film" erscheint uncut als 4K Ultra HD Blu-ray-Mediabook

Mediacs veröffentlicht "Thriller - Ein unbarmherziger Film" (Thriller - En grym film) auf Ultra HD Blu-ray. Der schwedische Exploitation-Thriller von Bo Arne Vibenius aus dem Jahr 1973 kommt am 30.11.2022 in der Uncut-Fassung als Ultra HD Blu-ray-Mediabook in den Handel und wird mit mehreren Cover-Varianten erhältlich sein.

Das Set enthält gleich jeweils zwei Ultra HD Blu-rays, Blu-ray Discs und DVDs mit der US-Kinofassung und erstmals auch ungeschnitten in der "Festival Edition" sowie zwei weitere Blu-ray Discs mit umfangreichem Bonus-Material wie Making ofs und Interviews.

