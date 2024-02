News

"Big Big Train: The Likes Of Us" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & LP

Sony Music veröffentlicht im März "Big Big Train: The Likes Of Us" auf Blu-ray Disc, CD und LP. Das neue Album der Progressive-Rock-Band erscheint inklusive Dolby Atmos-Mix als Blu-ray Audio im Mediabook inklusive CD. Neben dem 3D Audio-Mix sind zusätzlich noch DTS HD MA 5.1 und 24 Bit/96 kHz Hi Res Stereo-Abmischungen dabei. Die Vinyl-Edition erscheint auf zwei 180 Gramm-Schallplatten.

Der Verkaufsstart ist für den 01.03.2024 geplant.

