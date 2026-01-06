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Warner: Erster "They Will Kill You"-Trailer online

Warner hat den ersten Trailer für "They Will Kill You" veröffentlicht:

Die Horror Action-Komödie von Kirill Sokolov mit Zazie Beetz, Myha’la, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham und Patricia Arquette ist der erste Film der Produktionsfirma "Nocturna" der "ES"-Macher Andy und Barbara Muschietti und soll am 26.03.2026 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Im Mittelpunkt des Films steht eine junge Frau, die eine Nacht im „Virgil“ überstehen muss – dem geheimnisvollen Unterschlupf einer dämonischen Sekte, in dem auf Schritt und Tritt todbringende Gefahren lauern. Um nicht zum nächsten Opfer zu werden, muss sich die Protagonistin in einer ebenso kompromisslosen wie bildgewaltigen Schlacht voller spektakulärer Kills und rabenschwarzem Humor behaupten.

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