News
"V/H/S/85" erscheint auf Blu-ray Disc
06.01.2026 (Karsten Serck)
Leonine veröffentlicht "V/H/S/85" auf Blu-ray Disc. Der sechste Teil der Found Footage-Reihe mit einzelnen Episoden von David Brückner, Scott Derrickson, Natasha Kermani, Mike P. Nelson und Gigi Saul Guerrero erscheint am 27.03.2026 mit deutschem und englisch-spanischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.
