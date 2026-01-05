News

CES 2026: Samsung präsentiert 130 Zoll Micro RGB-TV im edlen Design

Samsung Electronics präsentiert auf der CES 2026 den weltweit ersten 130-Zoll-Micro-RGB-Fernseher (Modell R95H) - das Debüt des bislang größten Micro-RGB-Displays des Unternehmens. Zugleich beschreitet der 130-Zöller auch hinsichtlich seines Designs neue Wege - eine neue Designrichtung für Ultra-Premium-Displays.

Samsung selber erklärt zum gigantischen Micro RGB-TV: „Die beeindruckende Größe, die Farbtechnologie der nächsten Generation und der markante Designansatz des Micro-RGB-Fernsehers spiegeln Samsungs langjährige Führungsrolle bei technischer Exzellenz gepaart mit erstklassiger Ästhetik wider.“.

Mit einem Rahmen, der einen hohen optischen Wiedererkennungswert garantiert und in den ein leistungsfähiges Audiosystem integriert wurde, ist das 130-Zoll-Display bewusst so konzipiert, dass es weniger wie ein Fernseher, sondern eher wie ein riesiges, immersives, architektonisch geprägten Fenster wirkt, das den Raum optisch erweitert, so die Südkoreaner weiter. Die Ästhetik des Geräts sei von Galerien inspiriert und stelle eine Weiterentwicklung des Timeless-Gallery-Designs aus dem Jahre 2013 dar. „Technologie als Kunst“ – das ist hier das Motto. Der TV scheint innerhalb des markanten Rahmens zu schweben, dadurch wird der smarte Micro RGB-Screen selbst zu einem Kunstwerk und bestimmt die Wirkung des Raums wesentlich mit.

Hightech trifft auf außergewöhnliches Design

Das 130-Zoll-Micro-RGB-Modell verfügt über die bislang fortschrittlichsten Micro-RGB-Innovationen von Samsung. Angetrieben von der Micro RGB AI Engine Pro und ausgestattet mit dem Micro RGB Color Booster Pro , Micro RGB Precision Color 100 sowie mit Micro RGB HDR Pro kommt hochentwickelte KI zum Einsatz, um eine erstklassige Farbwiedergabe, einen hervorragenden Kontrast und eine feine Detaildarstellung zu unterstützen.

Das Display kann 100 % des BT.2020-Farbraums darstellen. Es ist vom Verband der Elektrotechnik (VDE) für die präzise Micro-RGB-Farbwiedergabe zertifiziert und erzeugt fein nivellierte, höchst realistische Farbtöne. Das 130-Zoll-Modell verfügt außerdem über die Samsungs Glare Free-Technologie von Samsung, die Reflexionen minimiert und so bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen für klare Farben und Kontraste sorgt.

Der neue XXL-Smart-TV unterstützt HDR10+ ADVANCED und Samsungs zusammen mit Google entwickeltes 3D-Soundformat Eclipsa Audio, um moderne Ausstattungsmerkmale hinsichtlich einer hervorragenden Bild- und Tonqualität zu bieten, sowie Samsungs verbesserten Vision AI Companion, der proaktive Empfehlungen und Zugriff auf KI-Funktionen und Apps wie AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot und Perplexity ermöglicht.

Anzeige



Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.