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"The Toxic Avenger (2025)" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Capelight veröffentlicht "The Toxic Avenger" (2025) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Reboot der Troma-Horror-Reihe von Macon Blair mit Peter Dinklage, Kevin Bacon, Elijah Wood, Taylour Paige und Jacob Tremblay startet am 25.09.2025 in der "Unrated"-Fassung in den deutschen Kinos und erscheint am 22.01.2026 als Steelbook und Mediabook mit Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Beide Blu-ray-Varianten enthalten den Film mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, der Kurzfilm "Toxic Shock", ein "Best of Behind-the-Scenes", das "San Diego Comic Con" Panel Q&A und ein 60-seitiges Booklet geplant.

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