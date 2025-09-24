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4K-Projektor Nebula X1 Pro zum Early-Bird-Preis bei Kickstarter

soundcore Nebula X1 Pro auf der IFA 2025

Der Nebula X1 Pro feierte auf der IFA 2025 seine Premiere und ab sofort kann man das Gerät über die bekannte Crowdfunding-Plattform Kickstarter vorbestellen. Der limitierte Early-Bird-Preis liegt - solange der Vorrat reicht - bei 2.999 US-Dollar (ca. 2.550 Euro) zuzüglich Versand. Die ersten Geräte sollen im November ausgeliefert werden, bevor der X1 Pro voraussichtlich Anfang 2026 für 4.999 Euro im Handel erhältlich sein soll.

Der Nebula X1 Pro ist ein auf Rollen fahrender Projektor mit 4K Triple Laser-Technologie und 3.500 ANSI Lumen. Bis zu 300 Zoll lassen sich hier ausleuchten. Dank UHD-Auflösung und einem dynamischen Kontrast von bis zu 56.000:1 soll hier eine sehr kontraststarke und scharfe Darstellung realisiert werden. Perfekter Partner ist die 200 Zoll große, per Luftpumpe aufbaubare Leinwand. Das Handling wird durch eine vollautomatische Fokus-, Größen- und Trapezanpassung und einer Gimbal-Ausrichtung von bis zu 25 Grad erleichtert.

Für eine mitreißende Akustik ist ein abnehmbares 7.1.4-Audiosystem direkt integriert. Dolby Atmos wird unterstützt, außerdem ist die hauseigene Technologie FlexWave zur intelligenten Raumklanganpassung an Bord.

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