"Weapons - Die Stunde des Verschwindens" im Oktober auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Warner veröffentlicht "Weapons – Die Stunde des Verschwindens" im Oktober auf Ultra HD Blu-ray, als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Zach Cregger (Companion, Barbarian) mit Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams und Amy Madigan erscheint am 30.10.2025 fürs Heimkino. Bereits jetzt ist "Weapons" zum 4K-Streaming u.a. bei Amazon Prime Video und Apple erhältlich.
Alle Blu-ray-Varianten werden mit einem englischem Dolby Atmos-Mix und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind die Featurettes "Regisseur Zach Cregger: Wie sein persönlicher Horror WEAPONS inspirierte", "Bewaffnet: Der Cast von WEAPONS" und "WEAPONS: Die Textur des Terrors" geplant.
- Weapons - Die Stunde des Verschwindens - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Weapons - Die Stunde des Verschwindens [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Weapons - Die Stunde des Verschwindens [Blu-ray] bei Amazon.de
- Weapons - Die Stunde des Verschwindens - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Weapons - Die Stunde des Verschwindens [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Weapons - Die Stunde des Verschwindens [Blu-ray] bei jpc.de
- Weapons - Die Stunde des Verschwindens - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Weapons - Die Stunde des Verschwindens [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Weapons - Die Stunde des Verschwindens [Blu-ray] im Plaion Shop
- Weapons - Die Stunde des Verschwindens [UHD] bei Amazon Prime Video
- Weapons - Die Stunde des Verschwindens [4K] bei Apple iTunes
bereits erhältlich:
- Companion - Die Perfekte Begleitung - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Companion - Die Perfekte Begleitung [Blu-ray] bei Amazon.de
- Companion - Die Perfekte Begleitung - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Companion - Die Perfekte Begleitung [Blu-ray] bei jpc.de
- Companion - Die Perfekte Begleitung [UHD] bei Amazon Prime Video
- Companion - Die Perfekte Begleitung [4K] bei Apple iTunes
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.