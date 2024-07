News

"The Score" mit Robert De Niro & Edward Norton erscheint auf Blu-ray Disc

Hansesound veröffentlicht "The Score" im Herbst auf Blu-ray Disc. Der Thriller von Frank Oz aus dem Jahr 2001 mit Robert De Niro, Marlon Brando, Edward Norton und Angela Bassett erscheint am 11.10.2024 in zwei Varianten auf Blu-ray Disc.

Neben einer einfachen Blu-ray-Edition im Keep Kase ist auch ein Mediabook inklusive DVD geplant. Die Blu-ray Disc enthält eine neue HD-Abtastung des Films sowie als Bonus-Material u.a. ein Making Of, weitere Szenen und Trailer.

