"Der letzte Kaiser" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
Turbine Medien veröffentlicht "Der letzte Kaiser" (The Last Emperor) auf Ultra HD Blu-ray. Das bislang nur im Direktvertrieb erhältliche Bernardo Bertolucci-Monumental-Drama mit John Lone, Joan Chen, Peter O'Toole und Victor Wong aus dem Jahr 1987 wird ab dem 12.09.2024 auf Ultra HD Blu-ray im Handel erhältlich sein. Die 4 Disc-Edition enthält auf Blu-ray Disc auch die Langfassung des Films mit 219 Minuten Laufzeit.
Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Making of-Dokumentationen und ein Interview mit Produzent Jeremy Thomas dabei.
Der letzte Kaiser (4K Ultra HD Blu-ray)
Bild: 2,39:1
Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1, Deutsch DTS-HD MA 2.0, Englisch DTS-HD MA 2.0
Untertitel: Deutsch, Englisch, Deutsch für Hörgeschädigte, Englisch für Hörgeschädigte
Bonusmaterial:
+ Dokumentation über die Dreharbeiten (ca. 65 Min.)*
+ Bernardo Bertolucci: Der italienische Reisende (ca. 50 Min.)*
+ Interview mit Produzent Jeremy Thomas (ca. 19 Min.)*
+ Postkarten aus China (ca. 8 Min.)*
+ Trailer D/UK/INT
*mit optionalen deutschen/englischen Untertiteln
