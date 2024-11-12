News

"The Penguin", "Dune: Prophecy" & "Fallout" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray

12.11.2024 (Karsten Serck)

Mehrere aktuelle TV-Serien erscheinen demnächst auf Ultra HD Blu-ray. Zunächst in Großbritannien werden die ersten Staffeln von "The Penguin", "Dune: Prophecy" & "Fallout" ab dem kommenden Frühjahr auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erhältlich sein. "Dune: Prophecy" wird auch hierzulande am 15.05.2025 als 4K-Steelbook veröffentlicht."The Penguin" erscheint in Deutschland am 20.03.2025 auch als Blu-ray Disc-Steelbook.

17.03.2025

14.04.2025

15.05.2025

