News
"The Penguin", "Dune: Prophecy" & "Fallout" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray
12.11.2024 (Karsten Serck)
Mehrere aktuelle TV-Serien erscheinen demnächst auf Ultra HD Blu-ray. Zunächst in Großbritannien werden die ersten Staffeln von "The Penguin", "Dune: Prophecy" & "Fallout" ab dem kommenden Frühjahr auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erhältlich sein. "Dune: Prophecy" wird auch hierzulande am 15.05.2025 als 4K-Steelbook veröffentlicht."The Penguin" erscheint in Deutschland am 20.03.2025 auch als Blu-ray Disc-Steelbook.
- The Penguin - Season 1 Steelbook [Blu-ray] bei jpc.de
- The Penguin - Season 1 Steelbook [Blu-ray] bei Amazon.de
17.03.2025
- The Penguin - Season 1 Steelbook UK [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- The Penguin - Season 1 Steelbook UK [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.co.uk
14.04.2025
- Dune: Prophecy - Season 1 UK [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Fallout - Season 1 UK [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
15.05.2025
