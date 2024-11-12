News

"12 Uhr Mittags - High Noon" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Fernsehjuwelen veröffentlicht "12 Uhr Mittags - High Noon" auf Ultra HD Blu-ray. Der Western-Klassiker von Fred Zinnemann aus dem Jahr 1952 mit Gary Cooper, Grace Kelly, Lloyd Bridges und Lee Van Cleef erscheint am 30.01.2025 als "2-Disc Limited Collector's Edition Mediabook". Parallel dazu erscheint "12 Uhr Mittags" auch auf Blu-ray Disc.

Bereits am 23.01.2025 veröffentlicht Filmjuwelen "Leichen pflastern seinen Weg" auf Ultra HD Blu-ray.

12 Uhr Mittags - High Noon [4K Ultra HD Blu-ray]

Bildformat: 1,33:1 (s/w)

Sprache / Ton: Deutsch DTS HD 5.1, Englisch DTS HD 5.1

Untertitel: Deutsch, Englisch

Bonusmaterial:

- Booklet

- Audiokommentar von Dr. Rolf Giesen

- Dokumentation Inside High Noon, Making-of High Noon, Hinter den Kulissen (alles OmU)

- 4 Featurettes (englisch, ohne UT)

- Trailer, weitere Highlights

