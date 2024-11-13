News

Bis zu 250 Euro Cashback für Yamaha AV-Receiver

Bildquelle: Yamaha

Bis zum 30. November werden beim Kauf eines teilnehmenden Aktionsmodells bei einem autorisierten Yamaha Händler zwischen 50 und 250 Euro als Cashback zurückerstattet. Dazu muss das Gerät bis zum 15. Dezember 2024 hier registriert werden:

Aktionsmodelle:

RX-A8A: 250 Euro

RX-A6A: 200 Euro

RX-A4A: 150 Euro

RX-A2A: 100 Euro

RX-V6A: 75 Euro

TSR-700: 75 Euro

RX-V4A: 50 Euro

TSR-400: 50 Euro

Details und Geschäftsbedingungen für die Yamaha AV-Receiver Cashback-Aktion:

Wer statt einem AV-Receiver lieber eine Soundbar-Lösung bevorzugt, kann beim Kauf einer True X Soundbar ebenfalls noch bis zum 30. November 2024 von Cashback profitieren:

