News
"The Expendables 1-4"-Box erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
17.01.2025 (Karsten Serck)
Leonine veröffentlicht im Frühjahr "The Expendables 1-4" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Boxset mit allen vier Teilen der Superstar Action-Reihe mit Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger und Jean-Claude van Damme soll ab dem 28.03.2025 im Handel erhältlich sein.
