News

Perlisten setzt mit 33-Kanal-Heimkinosystem auf der ISE 2025 neue Standards

Bildquelle: Perlisten

Vom 04. bis 07. Februar 2025 findet die ISE (Integrated Systems Europe) in Barcelona statt. Perlisten trumpft dort mit einem absolut beeindruckenden Heimkino-Lautsprechersystem auf und hievt damit das immersive Klangerlebnis auf ein völlig neues Level.

In Halle 1 in Raum 1F500 können Besucher der Messe ein Perlisten Lautsprecher-Setup mit nicht weniger als 33 Kanälen mit THX-Dominus-zertifizierten Lautsprechern erleben. Die Flaggschiff-Standlautsprecher Perlisten S7t in der Limited Edition kommen dort als Hauptdarsteller zum Einsatz. Sowohl als Frontlautsprecher links und rechts sowie als Centerspeaker. Die Standlautsprecher werden von 10 Perlisten S5i Surround-Speakern und 6 Atmos-Lautsprechern S4s ergänzt. Für eine maximal präzise und nachdrückliche Tiefton-Performance sind insgesamt 14 D125s Aktiv-Subwoofer aufgebaut.

„In einem Zeitalter, in dem Technologie und Unterhaltung nahtlos miteinander verschmelzen, stellt unsere immersive Heimkino-Demo den Gipfel der Audio-Innovation dar“, so Lars Kragh Johansen, Chief Sales Officer bei Perlisten. „Wir freuen uns, ein audiophiles Heimkino-Erlebnis mit anderen Audio-Profis und -Enthusiasten zu teilen."

Perlisten D215s - Kraft und Kontrolle

Anzeige



Mit insgesamt 14 der D215s Subs ist ein abgrundtiefes Bass-Spektakel zu erwarten, so Perlisten. Die Subwoofer sind mit zwei 380-mm-Kohlefaser-Hochleistungschassis bestückt, arbeiten nach dem Push-Pull-Prinzip und verfügen über 3.000 Watt Leistung, 48-Bit-DSP und 32-Bit-ARM-M4-Cortex-Prozessor.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.