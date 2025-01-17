News
Die Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten der Woche
18.01.2025 (Karsten Serck)
In den nächsten Tagen werden u.a. die folgenden Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht:
Neuheiten bei Amazon.de
- Smile 2 - Siehst Du es auch? - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Smile 2 - Siehst Du es auch? [Blu-ray]
- Deadpool & Wolverine [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Crow (2024) Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Crow (2024) [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Crow (2024) [Blu-ray]
- Werewolves [4K Ultra HD Blu-ray]
- Werewolves [Blu-ray]
- Puppet Master 3 - Toulon's Rache - Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray]
- Puppet Master 3 - Toulon's Rache - Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray]
- Puppet Master 3 - Toulon's Rache - Mediabook C [4K Ultra HD Blu-ray]
- Sabel Is Still Young [Blu-ray]
- Heavier Trip - Road to Wacken [Blu-ray]
- Mr. Nice Guy - Mediabook [Blu-ray]
alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick
weitere Highlights der kommenden Wochen & Monate:
- Gladiator II - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Gladiator II - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] Amazon-exklusiv
- John Rambo Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Mandalorian Staffel 3 Steelbook (4K Ultra HD Blu-ray)
- Ahsoka Staffel 1 Steelbook (4K Ultra HD Blu-ray)
- Hawkeye Staffel 1 Steelbook (4K Ultra HD Blu-ray)
- Loki Staffel 2 Steelbook (4K Ultra HD Blu-ray)
- Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim [4K Ultra HD Blu-ray]
- Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim [Blu-ray]
- Nosferatu - Der Untote - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Nosferatu - Der Untote (4K Ultra HD Blu-ray]
- Nosferatu - Der Untote [Blu-ray]
- Sonic the Hedgehog 3 (4K Ultra HD Blu-ray)
- Sonic the Hedgehog 3 (Blu-ray)
- Venom: The Last Dance - Steelbook [4k Ultra HD Blu-ray]
- Venom: The Last Dance [4k Ultra HD Blu-ray]
- Venom: The Last Dance [Blu-ray]
- Joker: Folie à Deux - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Joker: Folie à Deux - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] Amazon-exklusiv
- Joker: Folie à Deux [4K Ultra HD Blu-ray]
- Joker: Folie à Deux [Blu-ray]
- Wicked - Steelbook [4k Ultra HD Blu-ray]
- Wicked [4k Ultra HD Blu-ray]
- Wicked [Blu-ray]
- Kraven the Hunter - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Kraven the Hunter [4K Ultra HD Blu-ray]
- Kraven the Hunter [Blu-ray]
- Godzilla Minus One - Deluxe Edition [4K Ultra HD Blu-ray]
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.