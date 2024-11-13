"The Crow" (2024) mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
13.11.2024 (Karsten Serck)
Leonine veröffentlicht "The Crow" im Frühjahr auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das "The Crow"-Reboot von Rupert Sanders mit Bill Skarsgård wird am 24.01.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sowie als limitiertes 4K-Steelbook mit O-Card erscheinen. Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein.
