"Django" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
Plaion Pictures veröffentlicht "Django" auf Ultra HD Blu-ray. Sergio Corbuccis Italo-Western-Klassiker mit Franco Nero aus dem Jahr 1966 erscheint am 05.12.2024 als 4K Collector's Edition und wird exklusiv im Direktvertrieb über den PLAION SHOP erhältlich sein. Das 5 Disc-Set enthält neben dem Film auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc zwei Bonus Blu-ray Discs, den "Expanded Soundtrack" auf CD sowie ein 100-seitiges Begleitbuch und Posterbuch-Artcards.
Django - Collector's Edition (4K Ultra HD Blu-ray)
Bild: 1,66:1 (HDR 10 / Dolby Vision)
Ton: Deutsch, Englisch, Italienisch (DTS HD MA 2.0)
Untertitel: Deutsch
Extras:
100-seitiges Begleitbuch mit einem Text von Stefan Jung
7 Postermotiv-Artcards
Audiokommentar mit mit den Filmhistorikern und Autoren Troy Howarth und Eugenio Ercolani
Einführung von Filmemacher Alex Cox (ca. 12 Minuten)
“Django Never Dies” mit Franco Nero (ca. 26 Minuten)
“Django: The One and Only” mit Franco Nero (ca. 10 Minuten)
“Mud and Melancholy” mit Drehbuchautor Franco Rossetti (ca. 37 Minuten)
“Rock’n’Roll Scriptwriter” mit Drehbuchautor Piero Vivarelli (ca. 11 Minuten)
„Cannibal of the Wild West” mit Filmemacher Ruggero Deodato (ca. 26 Minuten)
“My Husband” mit Sergio Corbuccis Ehefrau Nori (ca. 28 Minuten)
“A Punch in the Face” mit Stuntman Gilberto Galimberti (ca. 19 minuten)
Bildergalerie mit seltenem Werbematerial
Bonusfilm “DJANGO & DJANGO” von Luca Rea (ca. 80 Minuten)
Expanded Soundtrack von Luis Bacalov auf CD (insg. ca. 74 Minuten)
Trailer
