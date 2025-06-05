News

Technics EAH-AZ100 in neuer Farbe erhältlich

Technics EAH-AZ100

Die leistungsfähigen True Wireless-Kopfhörer EAH-AZ100 von Technics gibt es jetzt, zusätzlich zu Schwarz und Silber, in der neuen Farbe Champagner Gold.

Wer sich über die TWS-Headphones mit Magnetic Fluid Driver-Technologie, adaptivem Noise Cancelling, hohem Tragekomfort und ausgezeichneter Klangqualität näher informieren möchte, findet alle Informationen im Testbericht und im Video:

Die EAH-AZ100 sind in der neuen Farbe Champagner Gold für 299 Euro (UVP) ab Juni 2025 im Fachhandel erhältlich.

