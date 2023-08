News

"In the Heat of the Night - In der Hitze der Nacht" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Wicked Vision veröffentlicht "In the Heat of the Night - In der Hitze der Nacht" am 29.09.2023 auf Ultra HD Blu-ray. Der Thriller von Norman Jewison mit Sidney Poitier wurde 1967 mit fünf Oscars ausgezeichnet.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und verfügt über eine restaurierte deutsche Tonspur im DTS HD MA 2.0-Format. Für die englische Originalfassung gibt es einen DTS HD MA 5.1-Mix. Als Bonus-Material sind mehrere Audio-Kommentare, Featurettes und ein Booklet dabei.

Der neue digitale Transfer wurde in 4K-Auflösung auf einem DFT Scanity-Filmscanner vom 35-mm-Original-Kameranegativ bei Deluxe in Culver City, Kalifornien, erstellt. An der Restaurierung waren Park Circus, MGM und die Criterion Collection beteiligt. Für das Dolby Vision HDR Grading war LSP Medien in Deutschland zuständig.

