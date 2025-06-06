News
"Queer" mit Daniel Craig auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
06.06.2025 (Karsten Serck)
Mubi veröffentlicht "Queer" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Drama von "Suspiria"-Regisseur Luca Guadagnino mit Daniel Craig, Drew Starkey, Jason Schwartzman und Lesley Manville erscheint am 31.07.2025 fürs Heimkino. Beide Blu-ray-Varianten werden mit englischem und deutschem 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material ist der Video-Essay "Projektion des Begehrens" geplant.
Update: "Queer" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
