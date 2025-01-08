XXL-TEST: Technics TWS-In-Ears EAH-AZ100E - das klangstarke Meisterwerk zum 60-jährigen Firmenjubiläum

Für 299 EUR kommt der Hightech-TWS-In-Ear-Kopfhörer Technics EAH-AZ100E wahlweise in schwarzer oder silberner Variante in den Handel - passend zum 60-jährigen Firmenjubiläum der japanischen HiFi-Pioniere. Wichtiges Merkmal der Neuheit ist der sogenannte „Magnetic Fluid Driver“, der von den Technics-Ingenieuren entwickelt wurde. Das Treiberkonzept ist ideal auch für hochauflösende Audiodateien oder für die Dolby Atmos-Wiedergabe geeignet und ermöglicht eine ausgesprochen verzerrungsarme Wiedergabe sowie einen satten, präzisen Bass.

Mini-Treiber, die viel Hightech enthalten

Verantwortlich für diese enorme Klangqualität ist eine extrem dünne, zugleich belastbare Aluminium-Membran. Das „Magnetic-Fluid“ ist eine mit magnetischen Partikeln gefüllte ölartige Flüssigkeit, die in den Raum zwischen Treibermagnet und Schwingspule injiziert wird. Die spezielle Technologie wurde von den anerkannt guten kabelgebundenen In-Ear-Kopfhörern EAH-TZ700 übernommen und für die neuen kabellosen Ohrhörer angepasst.

Weiterhin sind die EAH-AZ100 mit einem für Dolby Atmos optimierten Spatial Audio versehen. Zusätzlich reagiert Dolby Head Tracking auf Kopfbewegungen zur Erzeugung eines realistischeren Klangfelds, das sich immer wieder neu kalibriert, um sicherzustellen, dass man sich stets im Zentrum des Geschehens befindet – für ein rundherum immersives Klangerlebnis.

Intelligente Funktionen erhöhen den praktischen Nutzen des EAH-AZ100.

Anzeige



Zu nennen wäre hier zunächst. Voice Focus AI. Diese Technologie kombiniert KI-gestützte Rauschunterdrückung mit drei Mikrofonen pro Ohrhörer, um Störgeräusche wie Straßenlärm oder Wind zu eliminieren – für eine erstklassige Gesprächsqualität. Das adaptive Noise Cancelling passt die Stärke der Geräuschunterdrückung auf Wunsch automatisch an die aktuellen Bedingungen an, und die Multipoint-Konnektivität ermöglicht die Verbindung mit bis zu drei Geräten gleichzeitig. So kann man problemlos zwischen Laptop, Smartphone und Tablet wechseln.

Die Earbuds sind sehr kompakt und tragen sich extrem komfortabel, auch nach Stunden stören sie nicht. Das geringe Gewicht trägt auch zum Komfort bei

Die Passform der einzelnen Ohrhörer wurden ebenfalls verbessert. Zusätzlich sind die neuen Earbuds kleiner und leichter als bisher, selbst dann, wenn man die Earbuds den ganzen Tag trägt, sei der Tragekomfort enorm, verspricht Technics. Die unterschiedlichen mitgelieferten Ohrstöpselgrößen sorgen für die perfekte Passform und optimale Abdichtung. Das können wir nur unterschreiben, in Verbindung mit dem richtigen Ohrpassstück ist der Tragekomfort auf höchstem Level.

Kommen wir zu weiteren Punkten, die von Interesse sein dürften. Mit aktivierter Rauschunterdrückung bieten die EAH-AZ100 bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit und insgesamt 28 Stunden mit Ladecase, das sind absolut zeitgemäße Werte. Die Qi-kompatible kabellose Ladefunktion fehlt natürlich auch nicht. Funktionen wie der One-Touch Conversation Mode und Tragesensoren machen die Bedienung laut Hersteller intuitiv und effizient. Für eine bestmögliche Konnektivität unterstützen die EAH-AZ100 auch den Bluetooth® LE-Audiostandard sowie die Auracast-Funktion zum Koppeln und Teilen der Audioerlebnisse sowie den LC3-Codec für Audio mit niedriger Latenz beim Gamen oder während des Ansehens von Videos. Dank der Kompatibilität mit Google Fast Pair können Android-Nutzer auch ausgewählte Geräte und Zubehörteile in der Nähe automatisch synchronisieren.

Gesteuert wird der beträchtliche Funktionsumfang der EAH-AZ100E mittels der Technics Audio Connect App. Selbstverständlich ist sie für iOS- und Android-Geräte erhältlich und ermöglicht einen komfortablen Zugriff auf zahlreiche Einstelloptionen und Klangabstimmungen, sowie in der täglichen Praxis nützliche Funktionen wie die Standortverfolgung, falls man die Ohrhörer verlegt hat. Überdies ist die Verpackung ist plastikfrei und platzsparend gestaltet – ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit.

Verarbeitung

Hochwertige Verarbeitung bei den Earbuds

Anzeige



Hier im Case

Und hier außen

Gebürstetes Finish auf dem soliden Case

Case von unten

Anzeige



Case von vorne

Case von hinten mit dem obligatorischen USB-C-Anschluss

Case von innen

Die Verarbeitung der Earbuds ist sehr gut, auch das kompakte Case weist keine Schwächen auf und lässt sich sehr einfach verstauen, was an den kleinen Abmessungen ebenso wie an den angenehm gerundeten Ecken liegt. Der Klappmechanismus hinterlässt einen guten Eindruck, im Case werden die Earbuds wie üblich magnetisch gehalten.

Auf den nächsten Seiten beschäftigen wir uns mit der umfangreichen App-Bedienung.

Anzeige



Anzeige

