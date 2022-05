News

Star Wars: "The Mandalorian - Staffel 3" startet 2023 bei Disney+

Lucasfilm hat im Rahmen der "Star Wars Celebration" in Anaheim nicht nur erste Trailer für "Andor" und "Willow" präsentiert sondern auch den Stattermin für die dritte Staffel von "The Mandalorian" bei Disney+ angekündigt.

Diese soll voraussichtlich im Februar 2023 bei Disney+ starten. Für das Publikum der "Star Wars Celebration" wurde auch ein erstes "Sneak Peek"-Preview der dritten Staffel mit Mando, Grogu, Bo-Katan, Greef Karga auf der "SWCA 2022" gezeigt. Im Unterschied zu den anderen Trailern wurde dieses Preview aber nicht online veröffentlicht.

Die Spin Off-Serie "Ahsoka" mit Rosario Dawson, die in der zweiten Staffel von "The Mandalorian" zu sehen war, befindet sich derzeit in Produktion und soll ebenfalls 2023 bei Disney+ starten.

www.disneyplus.com

