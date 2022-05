News

Erster "Willow"-Trailer zur neuen Serie bei Disney+ online

Lucasfilm hat den ersten Teaser-Trailer zur neuen "Willow"-Serie bei Disney+ veröffentlicht:

"Willow" soll ab dem 30.11.2022 bei Disney+ zu sehen sein.

Die in einer Welt mit Feenköniginnen und zweiköpfigen Eborisk-Monstern angesiedelte Serie soll zehn Jahre nach den Ereignissen des "Willow" Kinofilms von Ron Howard aus dem Jahr 1988 spielen. Warwick Davis übernimmt wieder die Rolle von Willow Ufgood.

Der "Willow"-Pilotfilm wurde von Jon M. Chu (“In The Heights,” “Crazy Rich Asians”) gedreht. Als "Showrunner" sind Jonathan Kasdan (“Solo”) und Wendy Mericle (“Arrow”) für die Konzeption der Serie verantwortlich. Ron Howard ist als ausführender Produzent beteiligt.

Offizielle Synopsis (Englisch):

The story began with an aspiring magician from a Nelwyn village and an infant girl destined to unite the realms, who together helped destroy an evil queen and banish the forces of darkness. Now, in a magical world where brownies, sorcerers, trolls, and other mystical creatures flourish, the adventure continues, as an unlikely group of heroes set off on a dangerous quest to places far beyond their home, where they must face their inner demons and come together to save their world.

Der "Willow"-Kinofilm ist bereits jetzt bei Disney+ zu finden.

www.disneyplus.com

