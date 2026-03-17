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Neuer "Star Wars: Maul - Shadow Lord"-Trailer online

Disney+ hat einen neuen Trailer für "Star Wars: Maul - Shadow Lord" veröffentlicht:

Die neue Star Wars Animations-Serie läuft ab dem 06.04.2026 bei Disney+. Pro Woche werden jeweils zwei neue Episoden bis zum Staffel-Finale am "Star Wars Day, May the 4th" veröffentlicht.

Offizielle Synopsis:

Star Wars: Maul – Shadow Lord präsentiert den Fans ein markiges Abenteuer, bei dem Maul plant, sein kriminelles Syndikat auf einem Planeten wieder aufzubauen, der vom Imperium unberührt ist. Dort kreuzt er den Weg mit einem desillusionierten jungen Jedi-Padawan, der vielleicht nur der Lehrling ist, den er sucht, um ihm bei seinem unerbittlichen Streben nach Rache zu helfen.

www.disneyplus.com

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