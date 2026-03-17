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Brandneu: Buchardt Audio S400 MK3 - Hightech-Regallautsprecher jetzt zum Vorbestellerpreis

Buchardt Audio, in Deutschland im Vertrieb von HiFi Pilot, dreht auf - mit der neuen, voraussichtlich ab August lieferbaren Hightech-Regalbox S400 MK3. Der Zweiwege-Bassreflex-Kompaktlautsprecher weist einen Frequenzgang von 33 Hz bos 20 kHz auf, ist mit 350 Watt kurzzeitig und miz 200 Watt dauerhaft belastbar und misst 392 mm in der Höhe, 198 mm in der Breite und 280 mm in der Tiefe.

Vorbesteller können jetzt ab 2.100 EUR zuschlagen (anstatt später 2.300 EUR). Als Basisversion ist der Lautsprecher in Schwarz und Weiß Seidenmatt zu haben. Für faire 150 EUR Aufpreis gibt es dann die besonders edlen Varianten in Walnuss Furnier und in Eiche Furnier. Achtung - nur 75 Paare pro Ausführung snd zum Vorbestellerpreis erhältlich, schnell sein lohnt sich daher.

Buchardt Audio S400 MK3 vorbestellen

Bei der S400 MK3 handelt es sich um eine komplette Neukonstruktion (bis auf die Lautsprecherkabel-Anschlussterminals). Das Gehäuse wurde im Vergleich zum von uns getesteten Vorgänger Buchardt Audio S400 MK2 um 18 Prozent größer, die Treiber wurden ebenfalls neu entwickelt. Dadurch, so der Hersteller, wächst die Qualität der dynamischen akustischen Darstellung weiter. Kurz zu den neuen treibern. Der 7,5 Zoll-Tiefmitteltöner ist ein SB Acoustics Satori PAPYRUS-Papiermembran-Treiber, der im Vergleich zum Vorgänger eine um enorme 65,5 Prozent gestiegene Auslenkung bietet. Damit hat sich Buchard Audio für einen der weltweit besten handelsüblichen Treiber entschieden.

Der komplett neue Hochtöner im Detail

Der ebenfalls komplett neue Hochtöner besitzt einen enorm effizienten Neodym-Antrieb und eine optimierte Rückkammer im Sinne eines neidrigen Resonanzpunkts. Die 26 mm messende, extrem leichte, steife und überaus impulstreue Aluminiumkalotte ist direkt in den neu entwickelten 7,5 Zoll messenden großen Aluminium-Waveguide eingebunden. Die Frequenzweiche ist mit hochwertigen Bauteilen von Jantzen Audio bestückt.

Rückseite

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Dazu gehören Luftkern-Drosseln mit einem Durchmesser von bis zu 1,6 mm aus hochreinem Kupfer und eingebranntem Lötlack für äußerst geringe Verzerrungen ebenso wie Jantzen Cross Cap-Propylen-Kondensatoren, die bekannt für ihren neutralen Klangcharakter sind. Sobald Muster verfügbar sind, werden wir einen umfangreichen Test anbieten.

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