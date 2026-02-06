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"SpongeBob Schwammkopf - Piraten Ahoi!" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht "SpongeBob Schwammkopf - Piraten Ahoi!" (The SpongeBob Movie: Search for SquarePants) im April auf Blu-ray Disc. Das neue Animations-Abenteuer mit SpongeBob und seinen Freunden aus Bikini Bottom erscheint am 03.04.2026 auf Blu-ray Disc und wird auch als Steelbook angeboten.

Die Blu-ray Disc ist mit englischem Originalton in Dolby Atmos und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant.

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