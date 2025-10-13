News

Fatih Akins "Amrum" erscheint auf Blu-ray Disc

Warner veröffentlicht "Amrum" auf Blu-ray Disc. Fatih Akins auf den Erinnerungen von Hark Bohm basierendes Drama über die Erlebnisse zum Ende des Zweiten Weltkriegs auf der Nordseeinsel läuft seit dem 09.10.2025 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im kommenden Frühjahr auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet.

