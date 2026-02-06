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"Die Unbestechlichen" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
06.02.2026 (Karsten Serck)
Warner veröffentlicht "Die Unbestechlichen" (All the President's Men) auf Ultra HD Blu-ray. Alan J. Pakulas Reporter-Drama über den Watergate-Skandal aus dem Jahr 1976 mit Dustin Hoffman und Robert Redford erscheint am 05.03.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton. Als Bonus-Material sind mehrere Featurettes geplant.
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Außerdem veröffentlicht Warner den Klassiker "Ben Hur" als "Ultimate Collector's Edition" exklusiv im Plaion Shop.
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