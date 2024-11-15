News
"Spiders - Ihr Biss ist der Tod" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
15.11.2024 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Spiders - Ihr Biss ist der Tod" (Vermines) auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der französische Horror-Thriller läuft ab dem 21.11.2024 in den deutschen Kinos und erscheint am 20.03.2025 mit deutschem und französischem DTS HD MA 5.1-Ton als Ultra HD Blu-ray-Mediabook und einfache Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind u.a. ein Making of, Interviews und Kurzfilme geplant.
