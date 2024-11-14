News
"Dream Theater: Parasomnia" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl-LP
15.11.2024 (Karsten Serck)
Dream Theater veröffentlichen ihr neues Album "Parasomnia" im Februar auf Blu-ray Disc, CD & LP. Die "Deluxe Edition" enthält eine zusätzliche CD mit Instrumental-Versionen sowie eine Blu-ray Disc mit Dolby Atmos & Hi Res Stereo-Mix. Darüber hinaus ist auch noch ein Deluxe Boxset mit zusätzlicher LP und verschiedenen Fan-Beigaben erhältlich. Die Doppel-LP wird auch in verschiedenen Sondereditionen angeboten. Der Verkaufsstart ist für den 07.02.2025 geplant.
- Dream Theater: Parasomnia - Deluxe [Blu-ray/CD] bei Amazon.de
- Dream Theater: Parasomnia - Deluxe Boxset [Blu-ray/CD/LP] bei Amazon.de
- Dream Theater: Parasomnia [CD] bei Amazon.de
- Dream Theater: Parasomnia [LP] bei Amazon.de
- Dream Theater: Parasomnia Ultra Clear Vinyl [LP] bei Amazon.de
- Dream Theater: Parasomnia - Deluxe [Blu-ray/CD] bei jpc.de
- Dream Theater: Parasomnia - Deluxe Boxset [Blu-ray/CD/LP] bei jpc.de
- Dream Theater: Parasomnia [CD] bei jpc.de
- Dream Theater: Parasomnia [LP] bei jpc.de
- Dream Theater: Parasomnia Clear Black Marbled Vinyl [LP] bei jpc.de
- Dream Theater: Parasomnia Ultra Clear Vinyl [LP] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.