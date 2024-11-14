News

"Dream Theater: Parasomnia" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl-LP

15.11.2024 (Karsten Serck)

Dream Theater veröffentlichen ihr neues Album "Parasomnia" im Februar auf Blu-ray Disc, CD & LP. Die "Deluxe Edition" enthält eine zusätzliche CD mit Instrumental-Versionen sowie eine Blu-ray Disc mit Dolby Atmos & Hi Res Stereo-Mix. Darüber hinaus ist auch noch ein Deluxe Boxset mit zusätzlicher LP und verschiedenen Fan-Beigaben erhältlich. Die Doppel-LP wird auch in verschiedenen Sondereditionen angeboten. Der Verkaufsstart ist für den 07.02.2025 geplant.

