Constantin: Erster "Backrooms"-Trailer online

Constantin Film hat den ersten Trailer für "Backrooms" veröffentlicht:

Der Horror-Thriller von Kane Parsons mit Chiwetel Ejiofor startet am 04.06.2026 in den deutschen Kinos.

Offizielle Synopsis:

Kahle, verschachtelte Büroflure, endlose beige-gelbe Wände, ein unaufhörliches, unerträglich lautes Surren von Leuchtstoffröhren: Die „Backrooms“ beschreiben eine neue Art von Albtraum, eine menschenleere Parallelwelt sich wiederholender, fensterloser Stockwerke, die unsere Realität auf den ersten Blick spiegelt und sich ihr doch mit jedem Schritt weiter entzieht. Verstörend verlassen wirken die labyrinthischen Räume, doch allein ist man dort nicht …

