Sony verschiebt "Spider-Man: Across the Spider-Verse" auf 2023

Sony hat in den USA den Kinostart von "Spider-Man: Across the Spider-Verse" auf das nächste Jahr verschoben.

Die animierte Fortsetzung von "Spider-Man: A New Universe" (Spider-Man: Into the Spider-Verse) sollte laut den bisherigen Planungen am 13.10.2022 in den deutschen Kinos starten. Für die USA wurde jetzt ein neuer Starttermin am 02.06.2023 angekündigt.

Ein Jahr später soll dann am 29.03.2024 "Spider-Man: Across the Spider-Verse II" in die US-Kinos kommen und das Spider-Man-Spinoff "Madame Web" ist für den 07.07.2023 geplant.

