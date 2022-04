News

"Blacklight"-Preview zum neuen Liam Neeson-Thriller online

In den USA wurde von Universal ein "Exteded Preview" zum neuen Liam Neeson-Thriller "Blacklight" veröffentlicht. Dieses zeigt einen Film-Ausschnitt von rund acht Minuten:

In dem neuen Film von "Honest Thief"-Regisseur Mark Williams gerät Neeson durch die Aufdeckung von Geheim-Operationen ins Fadenkreuz seiner Auftraggeber vom FBI und bringt neben sich selbst auch seine Familie in Gefahr.

"Blacklight" wird in den USA am 03.05.2022 auf Blu-ray Disc veröffentlicht. Dort lief der Film ebenso wie in anderen europäischen Ländern auch im Februar bereits im Kino. Für Deutschland ist noch kein Start- oder Veröffentlichungstermin bekannt.

