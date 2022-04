News

Universal: "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" bekommt früheren Kinostart

Universal hat den Kinostart von "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (Jurassic World Dominion) noch einmal verschoben. Diesmal handelt es sich dabei aber ausnahmsweise um einen früheren Starttermin, wenn auch nur um einen Tag.

So soll der dritte Teil der "Jurassic World"-Reihe jetzt bereits am 08.06.2022 in den deutschen Kinos zu sehen sein. Universal zieht den Kinostart somit vom in Deutschand traditionellen Donnerstag auf einen Mittwoch vor.

Das ist nicht ganz außergewöhnlich. Denn bereits der vorherige Dinosaurier-Film "Jurassic World: Das gefallene Königreich" wurde ebenfalls an einem Mittwoch in Deutschland veröffentlicht.

